Più sicurezza in città. In arrivo nuovi fondi per le telecamere: "Supporto importante"

Finanziamenti per nuove telecamere, Gorgonzola "agguanta" il bando ministeriale, è uno dei soli quattro comuni assegnatari nell’area della Città Metropolitana di Milano. Il bando prevedeva la copertura del 70% dell’ammontare dei progetti presentati, a Gorgonzola circa 62mila euro. Il numero dei nuovi impianti che saranno acquisiti non è ancora dettagliato: saranno collocati, con ogni probabilità, in aree di nuova residenza non ancora coperte da occhio elettronico o in zone critiche a rinforzo di impianti già esistenti. Il progetto era stato redatto a suo tempo dal comandante Antonio Pierni: "La tecnologia offre ormai un supporto sostanziale alle attività di sicurezza e prevenzione, i bandi una preziosa opportunità".

Il decreto del ministro dell’Interno che ha ratificato la graduatoria definitiva delle istanze presentate dagli enti locali è stato firmato poche settimane fa. Qualche numero. Ben 1.501 i progetti di prevenzione presentati da tutta Italia; 243 quelli che si sono aggiudicati il cofinanziamento per una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. Per la provincia di Milano, dei 12 comuni partecipanti si sono collocati in posizione utile per l’ammissione 4 città: Busto Garolfo, Cologno Monzese, Garbagnate Milanese e, appunto, Gorgonzola. "I sistemi di videosorveglianza - aveva dichiarato il ministro Piantedosi a margine del decreto - rappresentano strumenti di fondamentale importanza per innalzare gli standard della sicurezza urbana. L’utilizzo di questa tecnologia consente di prevenire ancora più efficacemente i fenomeni di degrado e criminalità nelle nostre città e rappresenta al contempo un prezioso supporto alle forze di polizia nella fase delle indagini per individuare e assicurare alla giustizia gli autori dei reati".

Si attende ora la comunicazione formale della Prefettura di Milano per dare attuazione al progetto della polizia locale. Un bando portato a casa che si aggiunge a molti altri. Solo pochi mesi fa sempre il comando gorgonzolese aveva partecipato al bando Gorgonzola Città sicura, riguardante l’acquisto di nuove motociclette e un rinforzo dei progetti di educazione stradale nelle scuole, che vengono proposti ogni anno.