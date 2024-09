Più sicurezza all’ingresso e all’uscita grazie agli ex carabinieri volontari dell’Anc

Più sicurezza all’ingresso e all’uscita degli studenti, grazie al lavoro dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc). Gli ex militari prestano il proprio servizio per garantire maggiore sicurezza ad alunni e famiglie in prossimità degli istituti scolastici. Non solo attività di presenza, controllo e presidio durante le manifestazioni in città: i volontari di Anc si impegnano per consentire gli attraversamenti pedonali di bambini e ragazzi in sicurezza, diventando punto di riferimento per alunni e famiglie. Oltre a dare una mano in occasione dell’entrata e dell’uscita da scuola, l’associazione controlla eventuali affollamenti in prossimità dei cancelli, interviene in caso di necessità fornendo aiuto ai piccoli e dissuade genitori poco attenti al codice della strada, per evitare di trovare veicoli in sosta vietata che possono provocare incidenti. Ormai molti degli alunni considerano i volontari quasi come nonni.