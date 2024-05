Più posti a Medicina e nuovo test dopo il flop

"Sono 20.867 i posti disponibili per l’accesso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle Università italiane". Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, al Festival dell’Economia di Trento, a una manciata di ore dal nuovo test che vedrà alla prova 67.260 aspiranti camici bianchi.

"Ho già fatto il decreto – ha sottolineato Bernini –. L’anno scorso erano 19.636, abbiamo già aumentato i posti quindi e lo faremo ancora perché è doveroso. Sempre evitando la pletora medica e nel rispetto dei fabbisogni. Non siamo degli sconsiderati e non facciamo demagogia però è importante allargare". Martedì debutterà il nuovo test per l’accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria dopo il flop del Tolc Med, al centro di ricorsi e polemiche. Sono 71.508 gli iscritti alle prove, ai candidati di Medicina si sommano i 7.862 per Veterinaria. Oltre alla prova di maggio ci sarà una sessione a luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe. Lo svolgimento dei test sarà in presenza ed il formato della prova sarà cartaceo e composto da sessanta domande, estratte da un’apposita banca dati pubblica di almeno 7.000 quesiti. La procedura di iscrizione alle prove e la successiva fase di inserimento in graduatoria nazionale è invece esclusivamente in modalità on line.

Alle prove di ammissione possono partecipare i candidati iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori o in possesso di diploma. Le prove di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria si svolgeranno martedì 28 maggio e martedì 30 luglio 2024. Quelle per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, invece, mercoledì 29 maggio e mercoledì 31 luglio. Tempo a disposizione: 100 minuti per la soluzione di 60 quesiti che presenteranno 5 opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, su argomenti riguardanti le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica.