Sorpresi con pistola e passamontagna davanti alla farmacia di viale Suzzani: due arrestati

Mianom 28 maggio 2024 – Sono stati sorpresi a bordo di un'auto ferma davanti a una farmacia in viale Suzzani, dove avevano fatto già dei sopralluoghi, con passamontagna e la replica di una pistola Beretta. Tanto è bastato per far scattare le manette ai polsi di due pregiudicati di 50 e 32 anni, arrestati con l'accusa di tentata rapina.

I due sono stati immobilizzati dai 'falchi’, gli agenti motociclisti in borghese, che cercavano proprio quell'auto. La vettura, una Y10, sarebbe infatti stata vista sulla scena di altre rapine, sempre a Milano, la scorsa settimana. Su questa ipotesi sono in corso accertamenti da parte della polizia. I due, arrestati da agenti della Squadra Mobile, hanno svariati precedenti per reati contro la persona.

Gli investigatori stanno cercando di accertare se i colpi effettuati la scorsa settimana da persone a bordo di una vettura simile, tra le zone Niguarda e Comasina, possano essere attribuibili a loro. La vettura, risultata rubata, era stata individuata grazie alle immagini di telecamere di sorveglianza.