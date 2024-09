Pista olimpica in Fiera. A luglio prossimo step

Con l’installazione di quattro imponenti travi di acciaio e la rimozione della parete tagliafuoco che divideva i padiglioni, si è conclusa la seconda fase dei lavori di adeguamento dei padiglioni 13 e 15 di fieramilano a Rho in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Fondazione Fiera Milano, che si è resa disponibile ad ospitare nelle proprie strutture alcune delle gare olimpiche, sta mettendo infatti in campo un investimento complessivo di 25 milioni di euro integralmente sostenuti senza oneri pubblici per extra costi. Ieri sopralluogo nel cantiere alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Iniziati il 22 maggio 2023, i lavori si concluderanno entro il 31 luglio 2025 con la consegna delle aree a Fondazione Milano-Cortina, che in questi spazi realizzerà la pista di pattinaggio di velocità di 400 metri, un tunnel sotto l’anello di ghiaccio temporaneo e una tribuna da circa 6.500 posti a sedere.