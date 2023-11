Pista di ghiaccio sintetico e meno luci

Pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico e luminarie accese una settimana in meno, Cernusco svolta: bolletta più leggera e rispetto per l’ambiente, sul Naviglio anche il Natale, la festa più amata dell’anno, diventa sostenibile. "Divertimento e allegria sì, ma con responsabilità", questo il motto del Comune per le celebrazioni 2023.

La scelta "verde" era già stata anticipata l’anno scorso con le lucine accese sette giorni in meno e l’annuncio che anche il pattinaggio sarebbe stato in linea con l’impegno del Comune a tutela dell’ecosistema, adesso arriva la conferma. Nulla cambierà per il resto, come sempre la pista sarà allestita in piazza Unità d’Italia, davanti al municipio. Un atto di indirizzo approvato mesi fa invitava gli uffici "a trovare una sintesi tra risparmio energetico, consapevolezza ambientale e volontà di proporre iniziative per celebrare la ricorrenza che siano attrattive per il territorio e il commercio".

Cernusco si è guardata intorno e ha fatto tesoro dell’esperienza di altre città, "l’anno scorso Bergamo ha usato il ghiaccio ecologico senza problemi". Ora, la novità arriva nell’hinterland. Tra pochi giorni abitanti e visitatori testeranno il cambiamento. "Sarà un Natale più consapevole per tutti", sottolinea l’amministrazione.

Bar.Cal.