Piscina Foglia. Firmato il contratto col nuovo gestore

La speranza di poter tornare a nuotare nelle vasche della piscina comunale Paolo Foglia diventa sempre più concreta; nella sala del consiglio comunale di via Roma il Comune di Bresso e le società Eracle e ArtEdil hanno firmato il contratto di concessione dell’impianto natatorio di via Luigi Strada, chiuso da poco più di due anni per il fallimento della precedente società di gestione. La firma rappresenta "il primo passo verso la riapertura della piscina - precisa il sindaco bressese Simone Cairo -. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri per definire il programma degli interventi". Prima la consegna delle chiavi della piscina: poi le verifiche delle vasche e i controlli degli impianti. A seguire, sarà indicata una data di riapertura.

Giuseppe Nava