Piscina e teatro in vendita: "Manovra salva-Ama?"

"Ama Rozzano è al collasso e la destra tenta di mascherarlo continuando a svendere pezzi della città". Non usa mezzi termini Leo Missi, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative, nel commentare la vicenda relativa alla vendita del Cinema Fellini e della piscina comunale. Due gioielli della comunità rozzanese messi in vendita per far quadrare il bilancio. "Sono in vendita, mentre la maggioranza, senza il coraggio di affrontare il problema con tutta la città, continua a giocare nell’ombra. Si pensa di usare i fondi del Caivano bis per tappare i buchi? Sarà il Comune a comprare, assicurando ossigeno ad Ama, ormai in asfissia?" - sono le domande di Leo Missi, ancora senza risposta -. "Vogliono sacrificare altri beni pubblici per salvare un’azienda che loro stessi hanno spinto verso il baratro. Ama è in pericolo, i suoi lavoratori sono in bilico. Il Cinema Fellini è sempre chiuso. La piscina rischia di essere l’ennesimo sacrificio in una gestione folle, come già accaduto con le farmacie comunali. Le scelte irresponsabili di questi anni di amministrazione della destra stanno per presentarci il conto. Questo non è solo un fallimento amministrativo, è un attacco al futuro della città". Dall’amministrazione comunale, al momento, non è arrivata alcuna dichiarazione in merito. Mas.Sag.