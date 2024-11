Pirellino, sì a nuove regole urbanistiche

Il Comune avvia il procedimento di redazione di una variante parziale al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio per definire la disciplina urbanistica in cui inserire il compendio immobiliare di via Giovanni Battista Pirelli 39, il cosiddetto Pirellino. La decisione è stata assunta con una delibera di Giunta e dovrà poi passare all’esame del Consiglio comunale. L’obiettivo è la pianificazione di quella porzione di territorio la cui disciplina urbanistica è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2023. L’accoglimento del ricorso in appello presentato da Coima ha determinato "l’obbligo del Comune di riponderare la scelta pianificatoria".

La disciplina proposta consente la realizzazione di funzioni urbane residenziali libere per la quota di SL corrispondente a quella prevista nel progetto presentato da Coima.

L’ipotesi di variante non prevede ulteriore SL residenziale, e quindi, anche in ragione dell’aggiudicazione del bando di vendita come richiamato nella sentenza del 2023, non si prevedono quote di Edilizia residenziale sociale.

Sempre sul fronte urbanistico, si registra Un nuovo importante passo avanti nella riqualificazione della ex Caserma Mameli di Milano: la Giunta comunale ha infatti approvato alcune modifiche allo schema di convenzione urbanistica propedeutiche al perfezionamento della cessione dell’immobile dall’attuale proprietario, CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP).