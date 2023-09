Milano, pirata della strada fugge dopo uno scontro tra auto nella notte. Una donna resta incastrata tra le lamiere

Milano – Scontro tra auto nella notte, un pirata della strada in fuga a piedi. È successo poco dopo le 4 in via Antonini all'angolo con via Lampedusa: all'arrivo dei soccorsi c'era una macchina distrutta, schiacciata contro il palo di un semaforo, con dentro una donna di 57 anni rimasta incastrata tra le lamiere. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla. La cinquantasettenne è poi stata trasportata in codice giallo al Policlinico. Sulla carreggiata, immobile, la seconda auto: pure questa distrutta. Ma nessuno al suo interno. La polizia locale è al lavoro per accertare la dinamica anche con l'aiuto delle telecamere della zona e individuare il pirata che dopo lo scontro è scappato.

Le due auto distrutte nell'incidente di questa notte

Poco prima dell'1, altro incidente in via San Dionigi all'angolo con via Barabino, sempre alla periferia sud: una ragazza di 17 anni che attraversava a piedi è stata presa in pieno da una moto guidata da un 57enne, che dopo l'impatto è caduto. Entrambi sono finiti all'ospedale in codice giallo, la ragazza al San Carlo e l'uomo al San Raffaele.