Pippo Inzaghi, matrimonio per l’ex calciatore: l’amore con Angela Robusti e le nozze “old style”

Ci sono le pubblicazioni di matrimonio nel Comune di Milano, dove i futuri sposi hanno la residenza. E nell’atto è indicata anche la location delle nozze programmate a giugno, Salerno, finora tenuta top secret. Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono pronti a coronare il loro sogno d’amore con i fiori d’arancio.

L’ex calciatore di Milan, Juve e Atalanta, attualmente allenatore senza squadra, e l’architetto e wedding planner padovana stanno insieme dal 2017 e hanno due bambini: Edoardo ed Emilia. Altro che crisi del settimo anno, dunque. Dopo sette anni di convivenza, infatti, Superpippo e la sua dolce metà hanno deciso di rendere ufficiale la loro unione.

C’è curiosità intorno alla cerimonia, perché Angela i matrimoni li organizza per lavoro. Matrimonio in pompa magna? Cerimonia per pochi intimi? Qualche mese fa, lei aveva anticipato: "Sto pensando a qualcosa di bello ma semplice, diciamo un po’ “old style”, nulla di stratosferico come molti pensano, avremo circa 200 ospiti: familiari, tanti amici di Pippo”.

Non solo. La futura sposa aveva svelato anche un altro particolare “prezioso” sulle sue nozze: "Le fedi nuziali le ho disegnate io, così come il collier che indosserò quel giorno, anche quello bello e semplice, non avrà nessun diamante”.