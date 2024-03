Angela Robusti: chi è la futura moglie di Pippo Inzaghi. Il lavoro, l’esperienza in tv, l’ambientalismo

Milano, 28 marzo 2024 – Angela Robusti e Pippo Inzaghi diranno presto Sì. L’ex calciatore di Milan e Juventus e la compagna, influencer e imprenditrice, si sposeranno a Salerno a giugno, come dimostra la pubblicazione dell’annuncio matrimoniale in Comune a Milano, città in cui i due risiedono. Segno, forse, di un possibile ritorno di Super Pippo sulla panchina dei granata campani, avviati verso la retrocessione in serie B.

Chi è

Angela Robusti, nata a Udine nel 1990, su Instagram si presenta come anneannetteiris. Nella bio compaiono i riferimenti alla sua attività professionale: la compagna dell’allenatore si presenta come wedding planner ma anche come la fondatrice di Loveloveloveyou, marchio specializzato nella realizzazione di gioielli.

Dopo la laurea in Architettura Robusti ha partecipato a Miss Italia, arrivando in finale nel 2012 e venendo “sconfitta” da Giusy Buscemi. In televisione si è vista a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, come corteggiatrice di Manuel Vallicella e, successivamente, di Luca Onestini. Su Instagram conta, a oggi, su 92.300 follower.

Ha intrapreso l’attività di wedding planner a partire dal 2018 in un’azienda che – a giudicare dal profilo Instagram – sembra puntare su matrimoni a tema cromatico.

La famiglia

Pippo Inzaghi, già scapolo d’oro del pallone italiano, e Angela Robusti si sono conosciuti quasi sette anni fa, nel 2017. Fino ad allora l’ex rossonero si era dimostrato “imprendibile” a compagne che volessero instaurare relazioni stabili, quasi come si rivedesse in loro le centinaia di difensori ai quali è sfuggito nella sua lunga carriera di bomber.

La coppia ha avuto due figli, Edoardo, nato nell’ottobre del 2021 a Brescia ed Emilia, che qualche giorno fa, il 21 marzo, ha compiuto un anno. Uno scatto festeggiato con una foto di famiglia pubblicata con Instagram, in cui i più accorti hanno notato, oltre le persiane, uno scorcio di Salerno, ovvero l’ultima città in cui Inzaghi senior ha allenato e che ospiterà la cerimonia di nozze.

Spirito ambientalista

Angela Robusti ha seguito Pippo Inzaghi in tutte le sue avventure sulle panchine italiane da quando, nel 2017, i due si conobbero all’epoca dell’esperienza del bomber piacentino in laguna, a Venezia, continuando nella sua attività di imprenditrice nel mondo dell’organizzazione di eventi.

Nel 2023, quando Inzaghi era alla guida della Reggina, Angela salì alla ribalta, coinvolgendo oltre mille studenti della città dello stretto nelle operazioni di pulizia del Lungomare Falcomatà, la passeggiata nota anche come il “chilometro più bello d’Italia”