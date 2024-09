Pioltello festeggia Mirko Testa medaglia di bronzo alle Paralimpiadi

Mirko Testa medaglia di bronzo a Parigi nel paraciclismo, Pioltello in delirio per il campione amico della città. La vittoria ha fatto gonfiare il petto ai tifosi che lo aspettano per la tappa casalinga del terzo Giro Handbike, il 22 settembre. Un atleta straordinario, pioltellese d’adozione, come Katia Aere altra grande del settore, anche lei in gara nella Ville Lumière. Il Comune è pronto a stendere il tappeto rosso ai propri beniamini "siamo sempre al loro fianco – dicono in Municipio – e non vediamo l’ora di abbracciarli fra pochi giorni".

La tappa dell’handbike è una prova organizzativa non indifferente, "ma è soprattutto un messaggio di tenacia, lealtà, abnegazione non solo in campo, ma nella vita". A dare il via alla competizione sarà come sempre la sindaca Ivonne Cosciotti. "La nostra è una scelta chiara: vogliamo esserci". Bar.Cal.