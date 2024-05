Pioltello, Primo maggio di sangue: 35enne accoltellato durante una rissa tra sudamericani

Milano, 1 maggio 2024 – Primo maggio di sangue a Pioltello. Un uomo di 35 anni è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una rissa fra sudamericani. Il ferito è rimasto a terra in via Cimarosa. Il 35enne non in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale del 118: aveva un profondo taglio all'addome e un trauma cranico, risultato di botte alla testa. Su quanto accaduto stanno investigando i carabinieri di Pioltello.