Pioggia di rimborsi in arrivo. Centri estivi, alle famiglie ristori fino al 65 per cento

di Laura Lana

Fino al 9 ottobre si può fare richiesta per i contributi di sostegno per i centri estivi. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, sui rincari del servizio, l’amministrazione aveva già annunciato un tesoretto di 101mila euro per calmierare le tariffe già pagate dalle famiglie. Ora è uscito il bando, sul portale comunale, per la concessione delle risorse economiche a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a tutti i centri aggregativi, inclusi oratori estivi, camp sportivi, ambientali, che si sono svolti a Cinisello Balsamo dal 10 giugno all’11 settembre. "Come già annunciato e promesso già dalla fine di luglio, usciamo con questa procedura che va incontro alle famiglie, una priorità per questa amministrazione - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Continua il nostro impegno perché un servizio pensato per favorire le famiglie non sia un peso insostenibile nei bilanci casalinghi".

Questi fondi derivano in buona parte dal finanziamento ministeriale a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicata dal dipartimento Politiche per la famiglia, a cui si sono aggiunti ulteriori fondi provenienti da risparmi di voci del bilancio comunale per un totale di 101mila euro. Nell’ultima seduta di Giunta, prima della pausa estiva, era stata approvata la delibera che conteneva i criteri di attribuzione, "frutto di un confronto avvenuto con i rappresentanti dei comitati genitori delle scuole cittadine". Sono state indivisuate tre fasce Isee, fino a una soglia massima concordata di 25mila euro. Sono previste percentuali di rimborso settimanali a bambino che vanno dal 25 al 65 per cento, per un tetto massimo pari a 130 euro per 5 settimane.

"Il bando pubblicato prevede fondi per tutte le famiglie residenti che hanno frequentato uno dei centri estivi del territorio comunale - ha spiegato l’assessore alla Formazione e Istruzione Maria Gabriella Fumagalli -. Si tratta di ben 101mila euro che mettiamo a disposizione". L’avviso pubblico destinato alle famiglie è raggiungibile esclusivamente on line fino al 9 ottobre dal link https://bit.ly/RimborsiCinisummer. Sul sito del Comune di Cinisello è possibile trovare tutti i dettagli su chi ha diritto al contributo e sulle modalità per poter presentare la domanda di rimborso.