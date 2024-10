Pioggia a Milano, allagamenti a Ponte Lambro. Granelli: “La Regione non ha emesso nessuna allerta”

Milano – Occhi puntati al cielo ma, soprattutto, ai fiumi e alle strade. Il temporale che si è abbattuto all’alba su Milano e provincia ha attenuato la sua potenza col passare delle ore trasformandosi in pioggia battente. Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata e, di conseguenza, Lambro e Seveso diventano osservati speciali. La portata del primo è già aumentata notevolmente, mettendo in allarme i quartieri a ridosso del Parco Lambro, nell’asse orientale della città, dove si registrano i primi allagamenti, mentre nel nord del capoluogo, Niguarda e Isola in primis, il Seveso interrato per ora è sotto controllo, pur avendo superato il metro, anche senza l’attivazione della vasca di laminazione di Bresso. Traffico in tilt in città e sulla Milano-Meda.

Corso Buenos Aires a Milano sotto la pioggia

Ad aggiornare i milanesi sul fronte maltempo è l’assessore Marco Granelli dai suoi profili social: “Nei quartieri nord sono caduti in un’ora quasi 40 mm di pioggia. Il Seveso in salita ha superato il metro, il Lambro in salita molto rapida, a nord (Brugherio) ora stabile intorno a 1,40, in salita ancora a Feltre 1,75. Il sistema di Protezione civile è stato attivato e sono in corso controlli. Mentre il fiume Seveso fino a questo momento non ha fatto registrare aumenti preoccupanti del livello idrometrico, è il fiume Lambro a segnare dati allarmanti”.

L'assessore Marco Granelli

“Nel quartiere Ponte Lambro – ancora Granelli – è iniziato l’allagamento di via Vittorini, anche se il Lambro ora dovrebbe scendere e le piogge sono diminuite e quindi anche fognatura dovrebbe riprendere ad assorbire. Polizia Locale sul posto e in arrivo MM. Purtroppo non era stata emessa allerta di Regione Lombardia, ma sono caduti più di 40 mm di pioggia in un'ora.