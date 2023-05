Pieve Emanuele, auto sbanda e finisce in una roggia piena d’acqua: donna salvata da un automobilista

Pieve Emanuele, (Milano), 22 maggio 2023 – Incidente stradale, questa mattina verso le 7, in via Montalcini a Pieve Emanuele.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna alla guida della sua autovettura Fiat Panda avrebbe perso il controllo della sua auto e, dopo aver sbandato, sarebbe finita in una roggia piena d’acqua. Molto probabilmente ha avuto un colpo di sonno.

Un altro automobilista, che passava nella stessa strada e ha visto quanto accaduto, è subito intervenuto. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi e la squadra del gruppo SAF dei vigili del fuoco.

La donna è stata aiutata a uscire e poi imbragata dal Nucleo Saf dei vigili del fuoco e quindi trasportata in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. Non è in pericolo di vita.