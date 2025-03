Pieve Emanuele, colpo alla farmacia comunale: i ladri fuggono con i soldi del fondo cassa

Pieve Emanuele, 12 marzo 2025 – Colpo notturno alla farmacia comunale di piazza Puccini. I ladri hanno agito nella notte, poco dopo le 3. Prima hanno divelto parte della saracinesca, tagliandone una sezione, poi hanno sfondato la porta d'ingresso, probabilmente utilizzando anche un cestino dei rifiuti in metallo.

Una volta all'interno, hanno aperto la cassa e sottratto il fondo cassa lasciato a fine giornata, un importo ancora in fase di quantificazione. Durante la fuga, i ladri hanno perso alcune banconote da 5 euro. Le indagini sono in corso e le immagini delle telecamere interne sono al vaglio della Polizia Locale. Non si esclude che i responsabili del furto siano stati ripresi. Secondo alcuni residenti, la sera precedente, intorno alle 23, in piazza erano presenti volti "nuovi" e dall’aspetto inquietante. La farmacia, essendo comunale, ha ricevuto immediata assistenza dagli uffici preposti per ripristinare il servizio, che è stato riattivato già a metà mattinata. La saracinesca verrà riparata nel pomeriggio. "Questi gesti vili offendono Pieve Emanuele e i suoi cittadini – ha commentato il sindaco Pierluigi Costanzo –. Non si tratta solo di un danno economico, ma anche di un'interruzione di pubblico servizio, che fortunatamente siamo riusciti a ripristinare a tempo record."