Pieroni: il Forum non perda l’occasione di migliorarsi

In merito all’articolo del 24 maggio “Olimpiadi 2026 senza rock. Forum blindato per i Giochi. Niente concerti per 4 mesi”, riceviamo da Andrea Pieroni, ceo di Vertigo: "In merito alle dichiarazioni rilasciate sullo stato degli impianti, tengo a precisare che non volevo connotare in modo negativo il Mediolanum Forum, impianto che ha reso Milano il punto di riferimento per qualsiasi evento indoor in Italia fin dagli anni ‘90. Bensì intendevo sottolineare come anche un palazzetto all’avanguardia come il Forum non debba perdere la possibilità di migliorarsi ulteriormente, magari ispirandosi a ciò che succede nel resto d’Europa".