Il piccolo Enea: cosa succede adesso. Come vengono scelti i genitori adottivi

Giudice Maria Carla Gatto, presidente del tribunale per i minori di Milano, ha memoria di qualche caso di mamma tornata a riprendersi il bimbo appena abbandonato?

"No, davvero. È evidente che l’abbandono di un figlio è una scelta dolorosa e ragionata. Forse bisognerebbe chiedersi, semmai, perché la decisione di lasciarlo così nella ’ruota’ e non invece dopo averlo partorito in ospedale”.

Lei cosa pensa?

"Certamente il problema della ricerca delle origini da parte dei figli nati da madri che non li hanno riconosciuti alla nascita è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali. La mamma che partorisce in ospedale potrebbe essere in un futuro interpellata da un magistrato su richiesta del figlio”.

Esiste una legge che disciplina l’accesso alle origini in caso di mamma rimasta anonima?

"In realtà no, perché il Parlamento non è ancora intervenuto nonostante la Corte costituzionale lo abbia invitato a farlo. Nel frattempo i tribunali seguono prassi diverse per rintracciare la madre e interpellarla in merito alla sua volontà di revoca o meno dell’anonimato”.

Tornando al caso del piccolo Enea, quanto tempo ci vorrà perché il tribunale possa trovargli una famiglia?

“Trascorsi i dieci giorni per un eventuale ripensamento della mamma biologica, la procedura si concluderà entro un mese. Di recente è successo così, per esempio, per quella bambina abbandonata a Monza dentro una scatola davanti all’ospedale. Anche per il piccolo Enea verranno esaminate le domande di adozione nazionale che a Milano ogni anno sono circa 550 e restano valide per tre anni”.

Che criteri seguite in questi casi?

"Vengono individuate cinque coppie con le caratteristiche che appaiono più adatte al caso specifico e, a seguito della loro comparazione, viene scelta quella più adeguata per il bambino. Per esempio nel caso di Enea, che è un neonato, troveremo certamente una coppia di genitori giovani”.

Anche se in realtà l’età media delle coppie che chiedono di adottare si è alzata negli ultimi anni.

"Sì, perché in genere è aumentata l’età della genitorialità biologica e all’adozione, poi, spesso si arriva solo dopo un lungo percorso di fecondazione assistita concluso senza successo”.

Torniamo al bambino milanese. In concreto a chi spetterà la decisione finale sull’adozione?

"È una responsabilità che spetta al tribunale, che si avvale però anche del supporto multidisciplinare dei giudici onorari”.