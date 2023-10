Piccoli pazienti in gita fra natura e animali

Una gita in montagna, fra la natura e gli animali. Nella giornata di venerdì alcuni pazienti della Cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato hanno potuto concedersi una trasferta nell’agriturismo Ferdy Wild, nella Bergamasca. La piacevole sorpresa, che ha riguardato 25 bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, tutti nati con una diagnosi di cardiopatia congenita, è stata organizzata da Gsd Foundation, fondazione del gruppo San Donato che si occupa anche di umanizzazione delle cure. All’evento ha collaborato Aicca, associazione italiana dei cardiopatici congeniti (bambini e adulti). Per i 25 ospiti Ferdy Wild ha organizzato numerose attività all’aria aperta, tra cui passeggiate nella natura, lezioni di equitazione e mungitura. Ad accompagnare i bambini, oltre ai genitori e ai caregiver, un’équipe composta da un medico specialista e un infermiere del Policlinico San Donato, per garantire la partecipazione all’evento in un clima di totale sicurezza. Presenti anche due psicologhe di Aicca.

Mentre i giovani ospiti erano impegnati nelle attività en plein air, gli accompagnatori hanno partecipato a un momento di confronto, in gruppo; al centro del dibattito le sfide e la fatica, legati all’accudimento di bambini con una patologia cronica. Guidati dalla psicologa, genitori e caregiver hanno condiviso il proprio vissuto attraverso pensieri ed emozioni, ribadendo l’importanza di una rete di sostegno.

A.Z.