Cinisello, picchia e minaccia la nonna per estorcerle il denaro per la droga: arrestato nipote 25enne

Cinisello Balsamo (Milano) – Maltrattamenti continui che costringevano la 67enne ad aprire il portafoglio per mantenere il nipote. Se la donna si sottraeva o cercava di far ragionare il ragazzo, iniziavano gli insulti e le botte. Una situazione diventata ormai insostenibile che è stata interrotta solo dall’intervento dei carabinieri di Cinisello Balsamo.

L’aggressore, un 25enne italiano assuntore di droga, è stato arrestato dopo l’ennesima escalation di violenza che si è consumata all’interno delle mura domestiche. Le manette sono scattate dopo che il giovane aveva picchiato la nonna per l’ennesima volta, sempre per estorcerle denaro. Quest’ultimo episodio è avvenuto lunedì nella casa di famiglia. I militari sono intervenuti grazie a una segnalazione di un vicino spaventato dalle urla e dai rumori molesti, anche se il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di questo tipo. Il nipote, infatti, era già avvezzo a comportamenti simili, che erano stati già denunciati dalla vittima, esasperata dai continui maltrattamenti per motivi economici. Il ragazzo da diverso tempo minacciava e picchiava la nonna per costringerla a consegnargli somme di denaro che probabilmente gli servivano anche per comprare la droga, dal momento che i militari lo hanno trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. La 67enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Bassini di Cinisello dove è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni per contusioni. Il nipote è stato bloccato dai militari, arrestato e portato in carcere a Monza. Ora dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione e possesso di stupefacenti.