Picchia la moglie e tenta di strangolarla

Prima il pomeriggio di festa al parco di corso Europa, insieme ad altri connazionali. Poi la violenza contro la moglie sotto lo sguardo dei tre figli piccoli: l’ha picchiata e poi ha tentato di strangolarla stringendo con forza la cinghia della borsa intorno al collo. Sono state proprio le urla disperate dei figli ad allertare il comandante della stazione dei carabinieri di Rho ed evitare il peggio. I militari sono intervenuti e hanno arrestato un 28enne salvadoregno con precedenti per furto. E’ successo venerdì intorno alle venti. Secondo quando ricostruito dai carabinieri la coppia residente a Milano, ma domiciliata a Rho, venerdì ha trascorso il pomeriggio al parco, facendo festa insieme ad amici. La moglie, anche lei 28enne salvadoregna, voleva rientrare a casa, ma il marito non era d’accordo e ha iniziato a discutere animatamente, a voce alta. Probabilmente aveva anche bevuto qualche bicchiere di troppo. La lite violenta è continuata per strada, mentre la famiglia rientrava a piedi.

Arrivati in corso Europa, all’angolo con la via Cornaggia il violento epilogo, il 28enne ha percosso la moglie facendola cadere e poi ha cercato di strozzarla. I tre figli, dai 3 ai 7 anni, hanno urlato e chiesto aiuto. I militari sono intervenuti in pochi minuti, la caserma infatti dista un centinaio di metri, e hanno bloccato il marito. È stato arrestato in flagranza per lesioni personali aggravate. La moglie invece, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Rho per il 28enne e di avvicinamento alla moglie. Le indagini proseguono per accertare se ci siano stati altri episodi di maltrattamento da parte del marito. A suo carico c’è una denuncia di molti anni fa che non aveva avuto seguito. Ro.Ramp.