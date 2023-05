Picchia la compagna: arrestato

Le urla hanno spaventato i vicini. Grida, minacce di morte, anche davanti ai figli piccoli. E poi le botte, i calci e gli schiaffi. Probabilmente non era la prima volta che la donna, una 42enne salvadoregna, subiva quell’aggressione verbale e fisica. Lui, il compagno, un connazionale di 36 anni, era già stato denunciato per gli stessi reati. Sempre maltrattamenti, minacce e aggressioni, fisiche e verbali. L’ambulanza è arrivata a casa della coppia venerdì sera, poco dopo le 22, zona centrale di Corsico. I soccorritori hanno trovato la donna sotto shock, con i segni delle percosse subite. Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Corsico che hanno bloccato l’uomo scongiurando un drammatico epilogo di quella violenza. I militari lo hanno fermato, si sono sincerati delle condizioni della donna e ne hanno raccolto la testimonianza, per poi affidarla alle cure mediche dei soccorritori e del personale sanitario in ospedale, dove è stata portata per le lesioni riportate dopo le botte. Per fortuna, le ferite non erano gravi. L’uomo, che oltre alla violenza fisica ha aggiunto anche quella verbale, con minacce di morte rivolte alla donna pure davanti ai figli minorenni, è stato arrestato e portato in carcere. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli approfondimenti dei carabinieri hanno accertato che il 36enne aveva anche precedenti, sempre per maltrattamenti.

Francesca Grillo