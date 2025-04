Piazze col nome di Ramelli: proteste in vista

"Nessuno spazio per l’odio", si legge nel manifesto firmato dall’Anpi con decine di altre sigle: dalla Cgil a Emergency, dall’Aned alle Acli e poi tutti i partiti di centrosinistra. Un appello che chiama a raccolta i cittadini in due presidi "per riaffermare le radici antifasciste del Nord Milano" e che saranno organizzati contro la decisione delle Amministrazioni di Sesto e Cinisello di intitolare due piazze a Sergio Ramelli. Domani infatti, nella Città Medaglia d’Oro alla Resistenza in fondo a via Cavallotti sarà intitolato il nuovo slargo allo studente milanese, nel 1975 massacrato di botte dal terrorismo rosso e poi morto dopo 40 giorni di agonia. Alle 18.30 in piazza della Resistenza ci sarà il presidio "per riaffermare i valori della Resistenza e della democrazia, che sono sempre stati e saranno la storia che unisce la nostra città". A Cinisello, invece, martedì le manifestazioni andranno in scena in contemporanea: alle 18,30 in via Frova l’intitolazione della piazzetta al militante del Fronte della Gioventù e in via Mariani all’angolo con piazza Italia il flashmob antifascista. "Assistiamo a una pericolosa strategia che sembra rinnegare il nostro passato. Un fenomeno di revisionismo storico sminuisce la ferocia del nazifascismo, denigra i partigiani". La.La.