Piazzale Loreto e corso Buenos Aires, il doppio maxi cantiere partirà a giugno: “Non tutti saranno contenti”

MIlano – Ci siamo quasi. I lavori di riqualificazione di corso Buenos Aires – allargamento dei marciapiedi e inserimento di alberelli, aiuole, siepi e cespugli – dovrebbero partire tra giugno e luglio, mentre il permesso di costruire per la realizzazione del progetto di restyling di piazzale Loreto – il progetto “Loreto Open Community“ proposto da Nhood – è atteso per maggio e l’avvio del cantiere è ipotizzato per giugno. Ci siamo quasi. La partenza della rivoluzione Buenos Aires-Loreto – progetti distinti ma strettamente collegati – è ormai a un passo.

Il punto della situazione è stato fatto durante un recente incontro online tra il Comune – presente l’assessora alla Mobilità Arianna Censi, alcuni tecnici, assente l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – e alcuni rappresentanti dei residenti della zona: Luigi Ferrario (presidente Real Baires), Fabiola Minoletti (presidente Comitato Abruzzi-Piccinni) e Susanna Montevecchi (presidente Comitato Amici di viale Andrea Doria).

Censi e i suoi tecnici, oltre a delineare il cronoprogramma dei lavori, hanno assicurato che il verde che sarà inserito tra i marciapiedi e la pista ciclabile di corso Buenos Aires sarà "di qualità". Verde elementare (cespugli e siepi) e verde più ambizioso (alberelli), compatibilmente con i sottoservizi. Verde sullo stile della vasche presenti in corso Como, secondo alcuni rendering mostrati durante l’incontro.

I lavori saranno realizzati a lotti, per evitare il blocco totale del corso, e partiranno dall’area tra via Ponchielli-via Scarlatti e via Piccinni. Il tratto finale tra piazza Argentina e piazzale Loreto, invece, sarà l’ultimo a essere realizzato perché dovrà coordinarsi con i lavori per Loreto Open Community. L’amministrazione assicura che i lavori su Buenos Aires si concluderanno entro il 2025.

Luigi Ferrario, presidente di Real Baires (l’associazione che rappresenta i proprietari immobiliari del corso), commenta: "Noi di Real Baires pensiamo che il corso necessiti di un restyling, perché la strada non è più al passo con i tempi. Milano sta cambiando pelle, mentre corso Buenos Aires resta una strada vecchia, nonostante tanti negozi siano nuovi. È indispensabile un cambiamento infrastrutturale. L’assessora Censi scommette con noi che il corso, a fine lavori, alla fine piacerà sia ai residenti che ai commercianti? Io penso che non tutti saranno contenti. Ma Real Baires crede in questo progetto “iconico“ e spera che si realizzi nei termini esatti che la Giunta Sala ci sta delineando".

Il Comune, inoltre, durante l’incontro ha assicurato che la fermata della M1 e della M2 “Loreto“ non sarà chiusa durante i lavori per la “nuova“ piazzale Loreto. Sarà chiusa, però, l’uscita della M1 Loreto che ora si affaccia sulla piazza per tutti i nove mesi previsti per i lavori. In quel punto sarà realizzata una scala d’emergenza in mezzo al corso.

Ultima nota. Censi ha detto a commercianti e residenti che la pedonalizzazione di corso Buenos Aires per ora non è all’orizzonte. Già. Per ora. Ma quando l’ultima parte di corso Buenos Aires sarà chiusa al traffico per i lavori su piazzale Loreto, ci sarà un test naturale sulla pedonalizzazione del corso. E il Comune a quel punto potrebbe accelerare sullo stop definitivo alle auto.