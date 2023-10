Piazza Trento e Trieste presidiata. Scattano i controlli: sette daspo

Tre pattuglie della polizia locale per presidiare piazza Trento e Trieste e le aree limitrofe nella fascia serale e notturna. Gli agenti hanno emesso 7 ordini di allontanamento dal territorio (daspo), hanno fermato 3 cittadini irregolari, privi di documenti e hanno sanzionato due persone per possesso di droga. Durante i controlli sono state elevate multe anche a 5 minimarket per un valore complessivo di 3mila euro. "Resta massima l’attenzione e il presidio per tutelare la legalità, soprattutto nelle zone più sensibili, e reprimere criminalità e degrado - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. Il monitoraggio, con questo stazionamento fisso, permette di garantire la sicurezza dei residenti della piazza".