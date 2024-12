Piazza riaperta dopo i lavori. Diventa pista di pattinaggio

È tornata, dopo anni, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà a Luino, pronta a trasformare il centro cittadino nel cuore pulsante delle festività invernali. Ieri giornata inaugurale che si è aperta con l’esibizione su ghiaccio della pattinatrice professionista biellese Isabel Falcetto e subito dopo il taglio del nastro ufficiale. "Siamo felici di tornare a Luino con la nostra pista di pattinaggio – hanno affermato Massimo Mazzoleni e Riccardo Claudi, gestori della struttura –. La pista è situata nel cuore del centro cittadino e rappresenta un’occasione perfetta per passare del tempo insieme a famiglie e amici, godendosi l’atmosfera natalizia che caratterizza questa meravigliosa città". L’impianto resterà aperto fino alla fine di gennaio 2025, offrendo a tutti i visitatori l’opportunità di vivere l’emozione del pattinaggio su ghiaccio. "L’amministrazione, in sinergia con il gruppo Luino in Festa – ha dichiarato Serena Botta, assessore al Turismo, Cultura e Commercio del Comune di Luino – è felice di accogliere la pista di ghiaccio la cui inaugurazione coincide con l’apertura di piazza Libertà dopo i lavori".