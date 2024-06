Piazza Perrucchetti torna animata la sera nonostante i cantieri

Il cantiere operativo in piazza Garibaldi per i lavori di rigenerazione del centro città non ha scoraggiato i cittadini che in questi giorni hanno affollato piazza Perrucchetti, a pochi passi dai lavori in corso, per assistere allo spettacolo di cabaret e successivamente per essere protagonisti in balli di gruppo. Folla delle grandi occasioni, poi, giovedì sera per le esibizioni di danza. "La pioggia ha messo a dura prova il lavoro di programmazione per gli eventi estivi – spiega l’assessore alla Cultura Antonio Capece – che hanno avuto inizio in questo mese di giugno e proseguiranno anche per tutto il mese di luglio, agosto e settembre. In queste prime serate c’è stata un’affluenza oltre le aspettative da parte dei cittadini. Una partecipazione della città molto gratificante per chi insieme a me si è impegnato per riportare in piazza serate estive partecipate con grande entusiasmo".

In cartellone c’è spazio anche tributi musicali di vari artisti. C’è attesa, inoltre, per lo street music festival, in programma la sera del 5 luglio, con la novità del cambio della location: i musicisti di strada non si esibiranno, infatti, nelle vie del centro città ma in strada lungo il Naviglio Martesana, mentre la sera di sabato 6 saranno in scena a Groppello. "Lo spostamento dello scenario per lo Street music festival – conclude l’assessore Capece – nasce dall’esigenza di far fronte ai disagi dovuti ai lavori di rigenerazione in centro. Nello stesso tempo, si sta valutando la possibilità di utilizzare maggiormente quella zona della città lungo il naviglio Martesana, nell’ottica di dare un maggior respiro alle attività del territorio".

Ste.Da.