Piazza Frattini, trovato ordigno bellico: strade chiuse e autobus deviati

Milano, 26 aprile 2023 – Un ordigno bellico è stato trovato nella mattinata di mercoledì 26 aprile in piazza Frattini a Milano, nella zona tra Lorenteggio e Giambellino, periferia ovest della città dove sono in corso gli scavi e i lavori per la realizzazione della fermata della metropolitana blu, linea 4. Gli artificieri sono al lavoro mentre la polizia presidia l’area: la bomba di piccole dimensioni è già stata portata via e messa in sicurazza.

Traffico bloccato

Per ovvi motivi di sicurezza la polizia locale ha chiuso la viabilità da via Giambellino verso piazza Frattini. Non solo, interdette al traffico via D'Alviano, dall’incrocio con via Scrosati verso la piazza, via Lorenteggio tra via Zuccaro e via Radaelli.

Mezzi pubblici e disagi

La circolazione degli autobus delle linee 50 e 98 viene deviata in modo da circoscrivere l’area dove è stata trovata la bomba inesplosa. Come detto, il quartiere è già interessato da anni dal cantiere della linea blu della metropolitana che provoca disagi al traffico.