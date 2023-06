Piazza Duomo, tenta di rapinare tre turisti brasiliani ma gli va male: viene picchiato a sangue e poi denunciato

Ancora un episodio di violenza in piazza Duomo a Milano con contorni ancora tutti da chiarire. Domenica sera, intorno alle 22.30, gli agenti di pattuglia in piazza Duomo hanno notato un uomo con schizzi di sangue sul volto e un coccio di bottiglia in mano. Si tratta di un 20enne egiziano, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, che ha raccontato di aver tentato di derubare tre turisti brasiliani che, difendendosi, lo hanno ferito superficialmente. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde al Policlinico ed è stato indagato per tentata rapina aggravata.

Il precedente

La notte prima, sempre sotto la Madonnina, un 51enne marocchino era stato derubato dell'orologio Rolex da un rapinatore che poi è riuscito a fuggire. Agli agenti della Questura l'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha strappato l'orologio dal polso e si è dato alla fuga. Il valore del cronografo è di circa 20mila euro