Piazza Duomo, ecco l’Oasi Zegna. Caccia (gratis) ai vasi di rododendro

La nuova Oasi Zegna in Piazza Duomo, certo. Ma anche la caccia alle borse shopper del marchio di alta moda con la scritta “green mind“ e le lunghe file davanti alla casetta Zegna sul sagrato per accaparrarsi vasetti di rododendro distribuiti gratuitamente, la stessa pianta posizionata nell’area verde per sostituito palme e banani all’ombra della Madonnina. Febbre da “pollice verde“ ieri in Piazza Duomo. Se Zegna voleva far notare a milanesi e turisti che l’aiuola ha cambiato volto e ha un nuovo sponsor che la curerà per tre anni, ci è riuscito perfettamente.

Il marchio non è certo all’esordio nel campo della botanica. L’Oasi Zegna, infatti, è un territorio naturale che si estende per 100 chilometri quadrati nella cornice delle Alpi Biellesi, in Piemonte. L’obiettivo del marchio è ricreare una mini-oasi nelle aiuole di Piazza Duomo. Per far ciò, il progetto delle nuove aiuole presentato al Comune ha tratto ispirazione dal dipinto del 1957 di Dino Buzzati, “Piazza del Duomo di Milano”. Più meneghino di così, non si può. Le nuove aiuole sono caratterizzate da una struttura di base permanente composta da quattro boschetti di canfore a cespuglio disetanee, piante sempreverdi e frondose che rappresenteranno gli elementi maturi di un ecosistema ottimizzato. Tra questi boschetti, saranno anche presenti delle piante soggette a rotazione: rododendri dall’autunno alla tarda primavera e Philadelphus dalla fine della fioritura dei rododendri, così da garantire il rispetto della biodiversità e della stagionalità delle piante, che verranno ripiantate in Oasi Zegna a fine ciclo. Sulle aiuole sarà presente un QR code che permetterà ai visitatori di vedere live uno dei territori che Zegna sta riforestando, offrendo un’esperienza unica di connessione con la natura.

Il sindaco Giuseppe Sala non rinnega le palme ("mi piacevano") ma guarda avanti: "Con i nuovi boschetti, Zegna porta nel cuore della nostro città un’esperienza naturalistica e paesaggistica di valore". Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo, si dice "orgoglioso di vedere queste nuove aiuole in Piazza Duomo" ed è convinto che "questo progetto rappresenta un ulteriore passo significativo nella diffusione della cultura ambientale".