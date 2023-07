Piazza De Gasperi blindata "È brutto ma necessario"

di Monica Autunno

Raduni serali, rifiuti abbandonati e inciviltà, a pochi giorni dall’ordinanza “no alcol” negli spazi pubblici nelle ore serali nuovo giro di vite. Stavolta fisico: “blindate” sedute e aiuole in piazza De Gasperi. Ovvero la famosa piazza del Monumento ai Caduti, segnalata più e più volte per mal frequentazioni serali e condotte incivili, ma anche teatro, in un paio di circostanze, di problemi di ordine pubblico. Le transenne, con affissa ordinanza comunale, cingono da ieri tutte le sedute in muratura del piazzale e le auiole verdi che sono luogo preferenziale di ritrovo. Per consentire una pulizia straordinaria. già commissionata, e per ridurre al minimo il rischio di ulteriori, e magari peggiori, problemi. Non è la prima volta. Un simile provvedimento era stato assunto per brevi periodi negli anni scorsi. La decisione è stata assunta l’altro giorno, dopo una raffica di nuove segnalazioni dei residenti. "È un intervento mirato su una zona critica – dice la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – e non sarà l’ultimo". "I comportamenti incivili e irrispettosi di alcuni ci costringono a misure drastiche; purtroppo la maleducazione di pochi ricade su tutti". Le misure “a protezione“ della piazza hanno più obiettivi. Sicurezza. Ma anche pulizia e decoro. "La delimitazione dell’area permetterà un primo intervento di pulizia da parte dell’appaltatrice dei servizi di igiene urbana per rimuovere, manualmente e tramite spazzatrice meccanizzata, tutti i rifiuti dalle aree a verde e di transito pedonale. Successivamente Cem ha programmato un lavaggio e una sanificazione delle superfici a pavimento e murarie per completare la bonifica della zona".

"Abbiamo individuato una serie di luoghi di aggregazione all’interno della città che vengono utilizzati con maleducazione e senza alcun rispetto per la cosa pubblica – aggiunge la sindaca –. Agli interventi mirati si aggiungerà un maggiore controllo. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini spazi da vivere, con possibilità di svago e divertimento, ma senza eccessi. Gorgonzola è casa nostra". L’ordinanza che vieta il consumo di alcolici sulle aree pubbliche dalle 14 alle 6 del mattino, firmata l’altro giorno, si prepara intanto al debutto. Entra in vigore oggi, e lo sarà sino al 4 settembre. Vale per l’intero territorio comunale. Ma indica anche una rosa di vie e piazze “ad elevato monitoraggio”: oltre a piazza De Gasperi anche piazza Europa, piazza della Repubblica, piazza Itala e vicolo Corridoni, via Marconi e le aree periferiche in prossimità di nuovi insediamenti abitativi.