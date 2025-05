Piazza Damiano Chiesa: "Zona tranquilla e vitale. Il verde va curato di più"

Uno snodo importante della viabilità tra corso Sempione e la Fiera e CityLife. Una grande rotonda trasformata in parco con anche area gioco per i bambini e un’area cani molto frequentata. È piazza Damiano Chiesa, piccolo polmone verde tra le fermate Portello e Gerusalemme della metropolitana.

Una zona tranquilla e ben servita che non presenta particolari criticità, a parte il traffico molto sostenuto alla mattina dei giorni feriali, anche a causa della presenza della scuola nelle vicinanze. Lo conferma Sebastiano Cucinotta che frequenta la piazza per lavoro. "È una zona signorile, molto vissuta e vitale. Dove si nota anche un buon senso civico, e cura delle cose pubbliche. Il traffico c’è, perché comunque Sempione è qui dietro e CityLife dall’altra parte, però non è caotica. Solo la mattina è più complicata".

L’unica criticità è rappresentata dalla cura del verde e degli alberi. "È successo più di una volta che gli alberi o i rami siano caduti danneggiando le auto. A mio avviso perché non sono curati abbastanza".