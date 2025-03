Piazza Città di Lombardia: "Qui c’era il Bosco di Gioia. Ora bar, negozi ed eventi"

È la piazza coperta più grande d’Europa: un’area di 3.800 metri quadri sormontata da una volta in vetro e acciaio, ricavata nello spazio curvilineo fra gli uffici della Regione. Inaugurata nel 2011 tra viale Restelli e via Melchiorre Gioia, piazza Città di Lombardia si stende sull’area un tempo occupata dai terreni della contessa Giuditta Sommaruga e poi da un fitto polmone verde conosciuto come "Bosco di Gioia". Le piante furono abbattute nel 2005 per fare spazio alla nuova sede di Regione Lombardia, un complesso di edifici tra i quali svetta un grattacielo di 161 metri.

"In piazza ora c’è un asilo nido, un ufficio postale, un supermercato, un negozio di vestiti e svariate caffetterie - racconta Luigi Gelsi, che abita vicino. "Qui passano per lo più i dipendenti della Regione - osserva Emilio Spinosa, che lavora in uno dei bar - Ma vengono organizzati anche eventi, come lo street food e la pista di pattinaggio, che richiamano molte persone". Insomma, una piazza pensata come punto d’incontro capace di riflettere l’energia vibrante della Milano che guarda al futuro.

Thomas Fox