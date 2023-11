Piazza Cincinnato. Partiti i lavori di riqualificazione

Partiti i lavori per la riqualificazione complessiva di piazza Cincinnato. L’intervento permetterà di ridarle una connotazione pedonale eliminando la sosta irregolare e offrendo la valorizzazione dello spazio pubblico attraverso nuove aree verdi, pavimentazione di pregio, arredi che permetteranno di vivere la piazza come luogo di incontro e socialità. Sarà inoltre migliorato l’impianto di illuminazione con nuovi led sui marciapiedi perimetrali e all’interno della piazza. Il progetto si estende complessivamente per 3.500 metri quadrati. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 600 mila euro, di cui 21 mila per oneri della sicurezza. "È una riqualificazione fortemente voluta da tutto il quartiere che migliorerà nettamente l’aspetto e il futuro della piazza – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore comunale alla Casa –. È un intervento focalizzato sull’idea di migliorare lo spazio pubblico, il verde e la pedonalità".