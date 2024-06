Piano traffico, appello ai cittadini

Migliorare la qualità della vita dei cittadini eliminando il più possibile le criticità della viabilità locale, tutelare l’utenza debole della strada, dunque anziani e bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta, favorire l’accesso a piazze o zone di socializzazione, proteggere il verde, e, non certo ultimo, "abbattere il più possibile i costi generati dal traffico: inquinamento atmosferico e acustico, emissioni di gas serra, congestione". Rush finale per la redazione del nuovo piano generale del traffico urbano (Pgtu) e ultimi giorni di attività della piattaforma sul sito comunale attraverso la quale i cittadini hanno potuto e ancora possono dire la propria: con suggerimenti, indicazioni di criticità, possibili soluzioni. Il piano del traffico precedente risale al 2017.

L’Amministrazione aveva dato il via, qualche mese fa, alle attività per l’aggiornamento, in collaborazione e con il contributo del centro studi Pim, già partner dell’ente nella stesura del futuro Pgt. L’Amministrazione Scaccabarozzi aveva già illustrato gli obiettivi principali del piano, conclamatamente green, a inizio mandato: in primo piano la scelta di favorire, in futuro, una modalità di spostamento sempre più dolce.

Poi la scelta della piattaforma per segnalazioni: "I contributi - si spiega ancora - devono essere inviati entro l’8 giugno, secondo le modalità indicate. A garanzia di tutti, e per utilità dello strumento, vanno allegati una copia del documento di identità e una relazione motivata del contenuto". A disposizione anche un modulo di contatto diretto con l’assessore alla Mobilità Nadia Ornago e con il responsabile del procedimento, Agazio Montirosso. Ultima settimana "poi - spiega Ornago - l’elaborato sarà presentato alla cittadinanza, per discutere il risultato e stabilire i prossimi passi". Nel Pgtu in stesura vari focus. Le piazze, la loro accessibilità e le soluzioni che possano garantire fruibilità e sicurezza. Le piste ciclabili: l’obiettivo è di completare una rete cittadina. Non ultimo, il centro storico e l’asse di via Italia. Il lavoro per la stesura del piano viaggia in parallelo con quello per la variante al Pgt e l’esecuzione a lotti delle previsioni del Peba, piano di eliminazione delle barriere architettoniche.Monica Autunno