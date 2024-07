Milano, via libera ai fondi per il diritto allo studio: stanziati 25 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno scorso

Milano, 19 luglio 2024 – La giunta comunale di Milano ha approvato lo stanziamento di 25,2 milioni di euro per l’anno scolastico 2024/2025 da destinare al trasporto scolastico, alle scuole per attività e progetti, il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità, alle famiglie per l'acquisto di cedole librarie e agli interventi per contrastare la dispersione scolastica.

Con una dotazione finanziaria di 2,4 milioni di euro in più rispetto ai fondi stanziati lo scorso anno, quest'anno il piano prevede alcune novità importanti, come l'introduzione di un contributo per le gite scolastiche di classi con alunni e alunne con disabilità e la messa a sistema di tutti gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica.

Si vuole rispondere alle nuove criticità, implementare nuovi progetti e risorse da mettere a disposizione per rispondere ai bisogni degli alunni, in un costante rapporto di collaborazione con la comunità e la città, ha sottolineato il vicesindaco e assessore all'istruzione Anna Scavuzzo. L'azione dell'amministrazione sarà attuata come di consueto con le scuole, gli insegnanti ed educatori, gli enti del terzo settore e i privati che collaborano per rendere la scuola più inclusiva.

Il sostegno ai ragazzi per evitare la dispersione scolastica

Si prevede anche il sostegno al servizio delle scuole della seconda opportunità, che offrono ai ragazzi e alle ragazze con storie di fallimento nel sistema scolastico ed educativo percorsi paralleli o alternativi alla scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di aiutarli nel conseguimento della licenza media.

Agli istituti comprensivi che vorranno proporre soluzioni di accompagnamento a scuola alternativa, saranno assegnati contributi specifici. Infine sarà avviato il percorso per creare l'Osservatorio sulla dispersione scolastica, realizzato con il supporto del mondo accademico e in stretta collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale.

Il finanziamento per gli studenti con disabilità

Anche per il prossimo anno scolastico, l'intervento più importante, con uno stanziamento di 18,1 milioni di euro - 1,4 milioni in più rispetto allo scorso anno -, è dedicato agli interventi per l'integrazione scolastica e il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità che, nel corso dell'anno scolastico appena concluso, hanno permesso di assicurare l'assistenza educativa per quasi 4.800 alunni e alunne delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, sia statali che paritarie.

Trasporto pubblico, cancelleria, servizi pre-scuola

Per quanto riguarda il trasporto agli alunni e alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono stati rivisti i criteri di attivazione prediligendo l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale o di progetti di accompagnamento quali il pedibus anziché di un sistema di autobus aggiuntivi.

Alle 72 autonomie scolastiche presenti in città saranno poi assegnati, a seconda del numero di iscritti, 730mila euro da utilizzare per le funzioni miste del personale Ausiliario tecnico amministrativo (Ata) e per spese di cancelleria e ufficio. Confermati i fondi (2,2, milioni di euro) per l'acquisto di libri di testo della scuola primaria e dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti e quelli per i servizi di pre-scuola e giochi serali, con uno stanziamento di 3,8 milioni di euro.