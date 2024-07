La varesina Maria Colombo vince l’Ems Prize, l’oscar europeo della matematica

Luino (Varese) – C’è anche una varesina (di due italiane) tra i dieci vincitori dell’Ems Prize, il più importante premio europeo per la matematica, una sorta di oscar assegnato dal Congresso europeo di matematica che si apre oggi in Spagna, a Siviglia. Si tratta di Maria Colombo, 35 anni, che è nata a Luino e insegna al Politecnico di Losanna. Insieme a lei, l'altra italiana vincitrice del premio Ems, da 5mila euro, è Cristiana De Filippis, 31 anni, che è nata a Bari e insegna all'Università di Parma.

Colombo viene premiata "per i suoi contributi innovativi alla fluidodinamica incomprimibile, alle equazioni di trasporto e al calcolo delle variazioni". Anche lei ha al suo attivo una lunga lista di riconoscimenti, come l'Iciam Collatz Prize e il Peter Lax Award.

Una passione, quella per la matematica, coltivata fin da giovanissima: ha gareggiato per l'Italia nelle Olimpiadi Matematiche Internazionali 2005, 2006 e 2007, vincendo rispettivamente le medaglie di bronzo, oro e argento, nonché ai Campionati internazionali di giochi matematici del 2004. Ha conseguito la laurea e la laurea magistrale in matematica presso l'Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2011. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in matematica nel 2015, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, sotto la supervisione congiunta di Luigi Ambrosio e Alessio Figalli. La sua dissertazione Flussi di campi vettoriali non lisci ed equazioni ellittiche degeneri: con applicazioni ai sistemi di Vlasov-Poisson e semigeostrofici, è stata pubblicata come libro nel 2017 da Edizioni della Normale. Dopo la ricerca post-dottorato con Camillo De Lellis presso l'Università di Zurigo, è entrata a far parte dell'EPFL (il politecnico di Losanna) come assistente professore nel 2018. In questo ateneo, dal 2019, appena trentenne, Maria Colombo dirige la cattedra di analisi matematica, calcolo delle variazioni e equazione differenziale alle derivate parziali. Nel 2021 viene nominata professore ordinario.

Per quanto riguarda De Filippis, considerata dalla rivista Forbes una delle 100 donne italiane di successo del 2023, De Filippis è anche fra le persone più citate della matematica mondiale nella sua generazione, secondo la banca dati dell'American Mathematical Society. A Siviglia viene premiata per gli "eccezionali contributi" alla Teoria della regolarità ellittica e il riconoscimento si aggiunge alla lunga serie di premi che si è aggiudicata finora, come il G-Research Prize ricevuto a Oxford nel 2019 e Il Premio Iapichino dell'Accademia dei Lincei nel 2020.

L'Italia si aggiudica inoltre un altro riconoscimento perché, con Bologna, è stata selezionata per ospitare il prossimo congresso, in programma nel 2028.

Organizzato ogni quattro anni dalla Società europea di matematica (Ems), il congresso è il secondo evento di matematica più grande al mondo e si è aperto con l'assegnazione dei premi più ambiti in Europa in questa disciplina. Istituito nel 1992, il premio Ems è considerato l'anticamera del 'Nobel' della matematica, la medaglia Fields ed è finora assegnato a 13 donne. I vincitori italiani sono stati complessivamente sei: oltre a De Filippis e Colombo, hanno vinto il premio Guido De Philippis (2016), Alessio Figalli e Corinna Ulcigrai (2012) e Stefano Bianchini (2004).