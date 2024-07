Piano diritto allo studio, pronti 280mila euro

Un investimento di circa 280mila euro per i progetti e gli interventi a sostegno delle scuole. "Il bene più prezioso che abbiamo a Buccinasco sono i nostri studenti", ha commentato il sindaco Rino Pruiti, con delega all’Istruzione, dando la notizia dell’approvazione del Piano di diritto allo studio.

"Per il secondo anno, il documento è stato approvato in tempi record, in modo che a settembre possano partire i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa richiesti dalle scuole e le numerose proposte dell’Amministrazione", spiega il sindaco. Tanti i progetti per la crescita culturale e civile degli studenti sin dall’infanzia e comprendono sia le scuole statali che le paritarie. Dei 280mila euro investiti, fanno parte i contributi agli Istituti scolastici statali Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini gestiti direttamente dalle scuole (ampliamento dell’offerta formativa, psicologo scolastico, materiale: 73mila euro a ciascuno); i progetti proposti dal Comune (71mila euro); i contributi alla Scuola Nova Terra (26mila euro), alla scuola materna parrocchiale Don Stefano Bianchi (20mila euro), alla Fondazione Ikaros (15mila euro).

A queste risorse si aggiungono gli investimenti per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle strutture, per il sostegno agli studenti con disabilità (oltre un milione di euro), per la ristorazione scolastica (oltre 1 milione 700mila) e per il sostegno alla materna parrocchiale, secondo la Convenzione rinnovata lo scorso anno (430mila euro). I progetti sono tanti e di diverso tipo: laboratori di lingua inglese, progetti artistici, potenziamento dell’attività motoria, sostegno per i compiti e per gli studenti stranieri.

E ancora: progetti ambientali e sulla legalità, musica con la Banda civica, il progetto sul mondo delle api con Auser AttivaMente, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Tra le iniziative, anche incontri sulla corretta alimentazione (con le farmacie comunali), difesa personale femminile, educazione stradale con la polizia locale, incontri con la Protezione civile, progetti su bullismo e violenza di genere e di promozione alla lettura.Francesca Grillo