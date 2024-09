Pezzi cult e stelle per Roberto Cavalli. Prima sfilata senza di lui, tra le lacrime

"Roberto è nel nostro cuore e meritava assolutamente un regalo speciale", così il direttore creativo Fausto Puglisi ha cucito una sfilata speciale per rendere omaggio a Roberto Cavalli, fondatore della maison scomparso ad aprile. Per il primo show dopo la morte dello stilista fiorentino sette pezzi cult - tre sottovesti in taglio sbieco con stampa zebrata della collezione autunno-inverno 2000, un abito da sirena in pelle nera e chiffon della collezione autunno-inverno 2003 e tre abiti piumati dell’autunno-inverno 2004. L’immagine commemorativa dello stilista viene proiettata sulla scenografia di Palazzo Mezzanotte. "Ricordo quando ero molto giovane e vivevo a New York. Facevo il cameriere, quello era il periodo di massima gloria di Roberto Cavalli, tutte vestivano Cavalli, aveva una distribuzione eccezionale, era veramente un Dio. Questi sono i pezzi più iconici e ho voluto rendere omaggio anche ad Eva (l’ex moglie di Cavalli, ndr) con la quale Roberto ha creato questo sogno meraviglioso", spiega Puglisi. In passerella, tra le super top, Mariacarla Boscono, Karen Elson ed Eva Herzigova. Occhi lucidi, applausi e “Living on My Own“ di Freddy Mercury. Poi tutti in piedi. "Per Roberto".