Petizione per class action

Al via oggi la raccolta di firme a sostegno della richiesta al Comune di avviare una class action a tutela dei pendolari di Settimo. A promuovere l’iniziativa sono la lista Oltre, Forza Italia e Lega. Dalle 14 alle 17, le forze politiche di minoranza allestiranno un banchetto in via Bianchi 26 per spiegare le ragioni della protesta. Bus che non passano, ritardi e sovraffollamento sono ormai all’ordine del giorno. "La misura è colma - dichiara il consigliere comunale Ruggiero Delvecchio -. Più volte abbiamo sollecitato Atm, Movibus, Comune di Milano e Agenzia per il trasporto pubblico locale, senza esito".