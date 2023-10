Pet Bar, la gelateria per cani che gira nei parchi di Milano: “Le nostre coppette buone e sane vanno a ruba”

Milano – A Milano il caldo non accenna a diminuire e con queste temperature estive cosa c’è di meglio di un buon gelato? E non solo per noi umani, anche per i nostri amici a quattro zampe. Infatti, nella città meneghina è nato il Pet Bar, un vero e proprio bar mobile dove vengono servite deliziose ‘pet cup’, che sono delle coppette di mousse di yogurt greco decorate con frutta e biscottini, una merenda gustosa fatta su misura per Fido. Le colorate, divertenti e sane ‘pet cup’ sono studiate con la massima attenzione alle esigenze dei cani.

Anna Crippa e Martina Cavallo

“Prive di lattosio e zuccheri aggiunti, le ricette sono state sviluppate con il supporto di un’esperta nutrizionista veterinaria e rappresentano uno sfizio assolutamente sicuro per i nostri cani – spiega Anna Crippa co-founder del brand Pet Pwr insieme alla sua socia e compagna di vita Martina Cavallo – Le mousse a base di yogurt greco non sono fredde come un classico gelato e possono quindi essere somministrate anche in inverno. Sono arricchite con frutta fresca e biscottini per un effetto finale davvero sorprendente. I coloranti sono ovviamente ingredienti naturali e salutari come la polvere di barbabietola o la spirulina blu”.

Il Pet Bar fa sosta nei pressi dei parchi e delle aree cane più frequentate a Milano, proprio come gli iconici carretti dei gelati. E non mancano anche iniziative all’interno di pop up store o eventi dedicati al mondo animale.

“In una Milano sempre più pet-friendly è ormai comune spostarsi e vivere la propria vita sociale in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Ed è per questo che io e Martina abbiamo avuto l’idea. Così come per noi umani, anche per i cani il gelato è un evergreen che piace sempre ed è adatto a tutte le stagioni – continua Anna – Il nostro progetto è nato con l'intento di celebrare l'amore per i nostri animali domestici, veri e propri membri della famiglia. Le parole chiave che racchiudono l'anima del nostro brand sono inclusività, amore, dedizione e cura. Dopo un’avventura imprenditoriale nel mondo degli eventi, abbiamo deciso di avviare Pet Pwr con l'intento di celebrare l'amore per gli animali secondo il nostro punto di vista. Io e Martina viviamo a Milano con Tesla, la nostra musa ispiratrice, una meticcia con le orecchie da pipistrello adottata dalla Sicilia. Il suo arrivo ha sconvolto in positivo le nostre vite”.

I gelati delle pet cup hanno sempre nuove decorazioni e gusti “limited edition” in base alle festività. Il prossimo gusto? Ovviamente alla zucca, d’obbligo per la stagione autunnale.

