In duemila con la Statale per correre la seconda StaiSano! Run

Al secondo giro ha aumentato le iscrizioni del 20%, rispetto al debutto del 2024, la StaiSano! Run organizzata nel progetto della facoltà di Medicina della Statale per diffondere la cultura del benessere fisico e mentale. Tra 1.500 e duemila persone sono attese domenica 11 maggio per la corsa non competitiva di 4 e 10 km che partirà e si concluderà in via Clericetti, cuore del Campus di Città Studi: un villaggio della salute in cui si potrà interagire con docenti e associazioni.

"Quest’anno ci occuperemo del benessere dell’uomo ma anche del mantenimento della salute dell’ambiente e in preparazione a Milano-Cortina – dice Gaia Pellegrini, docente di Anatomia umana e coordinatrice del progetto –. Abbiamo studiato un percorso culturale con le realtà del territorio, iniziative di promozione della salute". L’università Statale ha vinto un bando ministeriale con un finanziamento di 85 mila euro per la parte di progetto StaiSano Edu: "Attività di educazione nelle scuole e i tornei della salute per ragazzi delle elementari e medie – spiega Pellegrini – in tutta Italia fino alla primavera 2026". Fondamentale anche il ruolo del Cus in Statale, sottolinea Antonio La Torre, docente Metodi e didattiche delle attività sportive: "Siamo arrivati a far “muovere“ circa 13 mila studenti. Manuela Sicuro