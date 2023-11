Pestano un uomo in un bar del Corvetto poi si scagliano contro gli agenti: due ubriachi in manette

Milano – Hanno picchiato un uomo di nazionalità cinese di 31 anni senza alcuna ragione in un bar di piazza Bonomelli, zona Corvetto, e quando sono intervenuti i poliziotti, si sono scagliati anche contro di loro e hanno proseguito a dare in escandescenze in questura.

Con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale sono stati arrestati due ragazzi italiani di 25 e 26 anni, entrambi con precedenti. I due erano molto alterati dall'alcol e hanno cominciato a picchiare la vittima senza alcuna ragione. Sono poi intervenuti gli agenti che li hanno bloccati. Il ferito è stato portato in ospedale in condizioni non gravi.