Pessano e Carugate unite. Nasce il nuovo comando. I vigili Martesana Ovest

Patto per la sicurezza, nasce la Polizia locale Martesana Ovest, Pessano e Carugate uniscono le forze, entra in servizio il nuovo comando allargato. La novità scatta dopo la fine dell’accordo di Pessano con Cassina e Bussero terminato il 31 marzo e conta su "una collaborazione già consolidata in altri campi".

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova convenzione - dice Alberto Villa, primo cittadino di Pessano -. L’obiettivo è come sempre offrire un servizio migliore alla comunità e una presenza costante degli agenti sul territorio. Ringrazio il sindaco di Carugate Luca Maggioni e auguro al comandante Andrea Errico e a tutti i suoi agenti un buon lavoro". "Siamo felici di avviare questo rapporto - aggiunge Maggioni -. Già in questi anni di mandato abbiamo lavorato insieme in altri campi implementando alcuni servizi e operando in sinergia su diversi aspetti, a partire dalla Centrale unica di committenza per gli appalti. La polizia locale è, quindi, un altro capitolo della cooperazione, convinti che fare squadra e condividere le risorse su alcuni temi e in alcuni contesti possa portare vantaggi sia per Carugate che per Pessano con Bornago. Tra i nostri obiettivi c’è quello di arrivare a organizzare il terzo turno e grazie a questa intesa ci sarà modo di attivarlo".

Un progetto accarezzato a lungo per garantire serenità e scoraggiare la piccola delinquenza grazie al presidio serale di quartieri e periferie. E ora più vicino. Le città puntano sulla presenza delle pattuglie come deterrente. Ma le attività garantite dagli agenti sono tantissime e spaziano dall’educazione stradale alla polizia annonaria. Pessano ringrazia la precedente gestione "il comandante Alessio Bosco, Cassina e Bussero per quanto fatto in questi anni, sono stati intensi e proficui. Ci hanno dato molto". Le voci di un cambiamento avevano cominciato a circolare l’estate scorsa, "Pessano e Carugate - chiarisce Villa - hanno un territorio più compatto e facciamo riferimento alla stessa stazione carabinieri". Gli agenti in tutto saranno 17, compreso il comandante, "l’obiettivo è salire a 18", la popolazione in totale è di 26mila abitanti. E con il nuovo corso per i pessanesi cambiano i riferimenti ai quali rivolgersi in caso di necessità. L’indirizzo e-mail di riferimento è polizialocale@comune.carugate.mi.it il numero di telefono è 02-921581 (tasto 2).