Convincere il sindaco a convocare un tavolo tecnico e scongiurare l’abbattimento dei 240 pioppi di via Galvani. Questo è l’impegno preso dalla commissione Ambiente di Regione Lombardia dopo l’audizione con il comitato civico peschierese che da mesi combatte per la salvaguardia di quella che è stata definita "la Bolgheri del Sud Milano". Le Signore degli Alberi, che hanno partecipato insieme all’agronomo Daniele Zanzi e l’avvocato di parte Veronica Dini, hanno documentato, perizie alla mano, che le maestose piante, con adeguata manutenzione, non rappresenterebbero pericolo alla viabilità e agli abitanti della frazione. Di opposto parere il Comune, che ne ha decretato l’abbattimento, declinando l’invito della Regione a spiegare le proprie motivazioni di fronte alla Commissione, giudicata dal sindaco Caterina Molinari politicamente strumentalizzante.

"Rinnovo ancora una volta –dice il presidente Riccardo Pase - l’invito al sindaco Molinari di valutare le perizie su tutte le unità e sull’intera situazione. La commissione che presiedo non ha un potere coercitivo ma un ruolo di facilitazione nel trovare soluzione condivise da tutti. Seguiremo con attenzione tutte le possibili evoluzioni coinvolgendo anche le Direzioni Generali competenti". Intanto, anche Italia Nostra si è schierata dalla parte delle Signore degli Alberi.

V.G.