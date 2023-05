Peschiera in lutto Candele e commozione per ricordare il sindaco

di Alessandra Zanardi

Con l’ingresso del palazzo comunale illuminato da cerini e candele, in tanti venerdì sera hanno voluto salutare Augusto Moretti, improvvisamente mancato, all’età di 54 anni, a causa di un malore. Politici e rappresentanti delle istituzioni, ma anche semplici cittadini hanno deciso di manifestare la loro vicinanza alla famiglia del sindaco (di centrodestra), la cui morte inaspettata ha gettato nello sconforto e nell’incredulità l’intera comunità di Peschiera Borromeo. Una cerimonia spontanea, scandita, nonostante la pioggia, da simboliche luci: così si è scelto di esprimere comunanza alla moglie Elena e ai figli Ludovica e Stefano, ma anche alla classe politica locale e al personale del Comune.

In attesa della data delle esequie, per le quali bisognerà prima aspettare gli esami autoptici che sono stati disposti sulla salma, quello che si respira in città è ancora un clima di profonda tristezza. Nelle giornate di ieri e oggi è stato proclamato il lutto cittadino, con le bandiere del Comune a mezz’asta; il lutto cittadino accompagnerà anche i funerali. "Turbamento e sconforto sono i sentimenti predominanti, ma è bello sapere che Augusto è nel cuore di tanti e la città non ha esitato a manifestargli il proprio affetto – dice il vicesindaco Stefania Accosa, che per ora è al timone del Municipio in qualità di "facente funzioni" del sindaco -. Sono numerose le persone che telefonano, mandano messaggi, chiedono dei funerali. Manifestazioni di stima che scaldano il cuore". "Un confronto con la Prefettura sarà indispensabile per capire come gestire questa fase di transizione, fino alla prossima data utile per le elezioni – prosegue il vicesindaco -, ma ogni cosa a suo tempo: questo è il momento del lutto".

Intanto, fuori e dentro i social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. "Un pensiero a tutta la sua comunità, che perde un amministratore capace e appassionato", sono le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a proposito della prematura scomparsa di Moretti. "Augusto era una persona incredibile, che ha dedicato anima e corpo al servizio della comunità", osserva l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi. Belle parole anche da parte degli avversari politici, come Claudia Bianchi, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Peschiera, che scrive: "Pur su fronti opposti in consiglio, mai è mancata stima, rispetto reciproco e riconoscimento del ruolo che ognuno di noi ricopriva". Numerosi i messaggi in arrivo dagli amministratori dei centri vicini, di centrodestra ma non solo, coi quali Moretti aveva instaurato rapporti di dialogo e collaborazione.

Lo scomparso sindaco era al timone del Comune dal 2021, dopo la vittoria (al ballottaggio) su Marco Malinverno.