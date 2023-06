Peschiera Borromeo, "La Voce degli Alberi" chiede una linea pubblica per la Metro 4

di Valeria Giacomello

Milano sempre più vicina al territorio del Sud Est grazie alla nuova metropolitana? Non è così per gli abitanti di Peschiera. Ad affermarlo il comitato “La voce degli alberi”, che negli scorsi anni catalizzò l’attenzione pubblica sulle sorti dei pioppi cipressini di via Galvani, destinati all’abbattimento e, dopo la loro denuncia, salvati grazie all’intervento di cittadini e associazioni del territorio. Ora le “Signore degli alberi“, che avevano dato vita al comitato, hanno abbracciato una nuova battaglia ambientalista: rendere fruibile la linea 4 che collega San Babila all’aeroporto di Linate anche ai peschieresi, che allo stato attuale ne sono esclusi dato che, per arrivare alla fermata di Linate, devono costeggiare tutto l’Idroscalo fino al viale Forlanini. Un vero e proprio "triangolo delle Bermuda", come lo hanno definito, che ha spinto le Signore a rivolgersi direttamente ai sindaci di Peschiera e di Milano affinché studino delle soluzioni.

"I disagi in termini di costi economici che attualmente i cittadini di Peschiera devono sostenere per accedere all’aeroporto – spiegano Maria Bachetti, Simonetta Favari e Stefania Benaglio – si aggiungono ai danni per l’ambiente derivanti dagli effetti dell’inquinamento acustico e ambientale. Ora che finalmente si appresta la possibilità di un percorso veloce, sicuro e poco inquinante con la nuova metro, ci sembra quasi una beffa che per i cittadini sia impossibile accedere alla stazione distante poco meno di un chilometro se si parte ad esempio dall’abitato di Mezzate. Chiediamo pertanto sia al Comune di Milano che a quello di Peschiera di farsi carico di questa situazione e di attivarsi presso tutti gli enti che agiscono in quell’area per trovare risposte percorribili. Ad esempio, si potrebbe utilizzare l’accesso attuale del varco merci posto vicino all’entrata Est dell’Idroscalo quale possibile percorso di una linea pubblica per arrivare velocemente alla fermata della metro".

"Riteniamo quanto mai importante e prioritario – conclude il comitato – pensare a soluzioni che facilitino il trasporto pubblico e riducano l’utilizzo del mezzo privato. Questo è, secondo noi, il momento adatto per farlo, dato che, a quanto ci risulta non avendo letto alcuna informazione ufficiale in merito, la fase organizzativa dei servizi è ancora aperta. Una pronta azione può limitare i costi e dare un servizio che risponda a una forte esigenza del nostro territorio".