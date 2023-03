Peruviani, corteo contro la Boluarte

Un corteo in corso Buenos Aires per supportare la protesta che da oltre due mesi sta portando avanti il popolo peruviano. La manifestazione è stata organizzata dal neonato "Comitato Nazionale delle peruviane e dei peruviani in Italia". Il corteo è partito da via Padova, ha fatto una tappa in piazza Lima e si è concluso in piazza Duca D’Aosta con una serie di interventi artistici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far arrivare il sostegno e la solidarietà alle migliaia di persone che in Perú, da oltre due mesi, protestano contro il governo di Dina Boluarte. "La violenza è ancora maggiore nei confronti dei popoli del Quechua, Aymarà e Chanca - denunciano gli organizzatori – evidenziando il profondo razzismo dello Stato peruviano" che "vorrebbe silenziare le proteste incarcerando gli attivisti".